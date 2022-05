A Pfizer anunciou nesta terça-feira um lucro líquido de US$ 7,864 bilhões no primeiro trimestre deste ano, resultado que ficou 61% acima do registrado no mesmo período de 2021 (US$ 4,877 bilhões), graças, em grande parte, às vendas de sua vacina contra a covid-19.

A receita trimestral da companhia americana aumentou 77% em relação ao ano anterior, para US$ 25,661 bilhões, e o lucro por ação foi de US$ 1,37 entre janeiro e março, superando o de US$ 0,86 registrado há um ano.