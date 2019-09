O Produto Interno Bruto (PIB) da Argentina recuou 0,3% no segundo trimestre de 2019 em relação aos três primeiros do ano, notícia que veio acompanhada de uma nova alta no desemprego, que passou de 10,1% para 10,6%.

Os dados foram divulgados nesta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatísticas e Censos (Indec). Apesar da queda registrada ante ao primeiro trimestre do ano, a economia da Argentina avançou 0,6% em relação ao período entre abril e junho de 2018. Considerando a mesma base de comparação, porém, a queda nos três primeiros meses do ano foi de 5,8%.