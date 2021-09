O Produto Interno Bruto (PIB) da Argentina recuou no segundo trimestre 1,4% em relação aos três meses anteriores, apesar de ter registrado uma forte recuperação na comparação com o mesmo período em 2020, quando a economia do país sofreu um tombo histórico.

Segundo dados divulgados nesta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística e Censo (Indec), o declínio de 1,4% no segundo trimestre representa o primeiro desempenho negativo no indicador após três trimestres consecutivos de crescimento.