O Produto Interno Bruto (PIB) da China aumentou 6,3% durante a primeira metade de 2019, 0,5 ponto percentual menos que no mesmo período do ano anterior, revelou nesta segunda-feira o Escritório Nacional de Estatísticas (ONE).

No segundo trimestre deste ano, o PIB do gigante asiático cresceu 6,2% anualizado - em linha com as previsões dos analistas -, enquanto no primeiro apresentou alta de 6,4%.