O Produto Interno Bruto (PIB) da Rússia pode crescer além do 1,3% previsto para este ano, já que a inflação diminuiu e o crescimento da economia deve acelerar no final do ano, afirmou nesta segunda-feira o ministro de Desenvolvimento Econômico, Maxim Oreshkin.

Em reunião com o presidente russo, Vladimir Putin, Oreshkin disse que atualmente há indicadores "melhores que o previsto".