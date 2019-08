O Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro aumentou 0,2% no segundo trimestre do ano, abaixo dos 0,4% registrados entre janeiro e março, devido à contração da economia alemã e à estagnação da economia italiana, informou nesta quarta-feira o Eurostat.

No conjunto da União Europeia, o PIB aumentou 0,2%, também inferior aos 0,5% do trimestre prévio, segundo os dados divulgados pelo escritório de estatística comunitária, que confirmam as estimativas prévias.