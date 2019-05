O Produto Interno Bruto (PIB) do Japão cresceu 2,1% entre janeiro e março em comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, graças sobretudo ao aumento do gasto público, informou nesta segunda-feira (data local) o governo do país.

No primeiro trimestre do ano, a terceira maior economia mundial se expandiu 0,5% em comparação com o período outubro-dezembro de 2018, segundo os dados divulgados pelo escritório do gabinete de governo do país.