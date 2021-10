29 out 2021

EFE Washington 29 out 2021

O crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos apresentou recuo no terceiro trimestre deste ano, ficando em 0,5%, contra alta 1,6% registrada nos três meses anteriores, conforme informou nesta quinta-feira o Escritório de Análises Econômicas do país.

Na comparação com o terceiro trimestre de 2020, o PIB registrou avanço de 2%, contra 6,7% de crescimento interanual contabilizado no período anterior.