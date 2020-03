O índice de 2,3% do PIB em 2019 foi o menor registrado nos Estados Unidos desde a posse do presidente Donald Trump, em janeiro de 2017. EFE/JUSTIN LANE

O produto interno bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu 2,3% ao longo de 2019, depois da atividade econômica fechar o último trimestre do ano em ritmo de avanço similar aos três primeiros, segundo divulgou nesta quinta-feira o Departamento do Comércio do país.

Na terceira e definitiva revisão dos dados do quarto trimestre, o relatório do governo identificou que o gasto dos consumidores entre outubro e dezembro foi mais alto do que as previsões, o que levou a um ritmo anual de 1,8%, um décimo acima do apresentado anteriormente.

No último período de três meses, o crescimento foi um reflexo do gasto dos consumidores, das exportações, dos investimentos residenciais fixos e dos gastos dos governos federal, estaduais e municipais.

O índice de 2,3% do PIB em 2019 foi o menor registrado nos Estados Unidos desde a posse do presidente Donald Trump, em janeiro de 2017. Na ocasião, o chefe de governo havia prometido crescimento do PIB do país entre 3% e 4% ao longo do mandato. O mais alto foi do de 2018, de 2,9%.