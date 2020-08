A atividade econômica dos Estados Unidos no segundo trimestre deste ano apresentou queda de 31,7%, índice menor que a primeira estimativa, que foi era de 32,9%, de acordo com informações divulgadas nesta quinta-feira pelo Departamento de Comércio do país.

O dado revisado, no entanto, segue sendo a maior redução já registrada do crescimento econômico nos EUA.