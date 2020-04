A economia dos Estados Unidos se contraiu a um ritmo anual de 4,8% no primeiro trimestre de 2020 devido aos efeitos da pandemia de Covid-19, informou o governo americano nesta quarta-feira.

O Departamento de Comércio divulgou o primeiro dos três cálculos sobre a evolução do produto interno bruto (PIB) entre janeiro e março no país. O número é pior que o previsto pelos analistas, que esperavam uma queda de 4,1% no início do ano.

O gasto dos consumidores, que nos EUA representa quase dois terços da atividade econômica, caiu 7,6%, a maior queda neste indicador desde 1980.

Os Estados Unidos, que já registraram um milhao de contágios e quase 60 mil mortes por Covid-19, se preparam para uma recessão não vista desde a década de 1930 devido à paralisação da atividade econômica pela pandemia. Nas últimas semanas, mais de 26 milhões de pessoas deram entrada no seguro-desemprego.

De acordo com as previsões, a queda do PIB no segundo trimestre será ainda maior, já que o início da reabertura da economia do país não deverá ocorrer até junho. EFE

afs/vnm