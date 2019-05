O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, advertiu nesta sexta-feira a seus parceiros europeus que mudará sua "conduta" a respeito da informação que compartilha com eles se não tomarem medidas contra o gigante tecnológico chinês Huawei.

Pompeo fez esta declaração em entrevista coletiva em Berlim junto com o ministro de Exteriores alemão, Heiko Maas, na qual se abordou a relação com a China e as disputas que Washington mantém com Pequim no âmbito comercial.