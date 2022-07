Os preços em Portugal em junho subiram 8,7% em comparação com o mesmo mês do ano anterior - é a maior inflação mensal no país desde a registrada em dezembro de 1992 - e 0,7% na comparação com maio, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Os dados anunciados nesta terça-feira confirmam as projeções feitas pelo próprio INE há algumas semanas.