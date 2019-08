O presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos Estados Unidos), Jerome Powell, admitiu nesta sexta-feira que existe a preocupação sobre uma possível recessão prolongada motivada pela incerteza sobre a política comercial global, mas não deu pistas sobre uma eventual redução das taxas de juros na próxima reunião do órgão, nos dias 17 e 18 de setembro.

"As perspectivas de crescimento mundial se deterioraram desde meados do ano passado. A incerteza da política comercial parece estar desempenhando um papel na desaceleração mundial e na fraca despesa em manufatura e capital nos Estados Unidos", ressaltou Powell em discurso na conferência de banqueiros centrais realizada neste mês em Jackson Hole, no estado de Wyoming.