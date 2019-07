O presidente do Federal Reserve (Fed, banco central americano), Jerome Powell, ressaltou nesta quarta-feira que as incertezas econômicas pelas tensões comerciais e a preocupação sobre a força da economia global seguem pesando sobre os Estados Unidos, em um cenário no qual prometeu uma atuação "apropriada".

"De acordo com os últimos dados e outros eventos, parece que as incertezas em torno das tensões comerciais e as preocupações sobre a força da economia global continuam pesando sobre as perspectivas dos EUA", afirmou Powell em texto preparado para ser lido em seu pronunciamento semestral diante do Congresso americano.