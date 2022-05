A média de preços da gasolina nos Estados Unidos voltou a estabelecer um recorde, ao atingir US$ 4,374 (R$ 22,41) por galão (3,785 litros), ou US$ 1,155 por litro (R$ 5,92), de acordo com dados da Associação Automobilística Americana (AAA) divulgados nesta terça-feira.

Segundo a entidade, o consumidor americano paga hoje, em média, US$ 1,407 (R$ 7,21) por galão a mais do que há um ano, quando 3,785 litros custavam US$ 2,967 (R$ 15,20).