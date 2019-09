O prefeito do Recife, Geraldo Júlio, presidente para a América do Sul da Rede de Governos Locais pela Sustentabilidade (ICLEI), organização ligada à ONU, propôs nesta segunda-feira a defesa do etanol braisleiro na Conferência Nacional do Clima, que acontecerá na capital pernambucana, entre 6 a 8 de novembro, como preparação para a COP-25, no Chile.

"O mundo inteiro está debatendo a questão das mudanças climáticas e a necessidade de diminuir o uso de combustíveis fósseis. O uso de etanol, por exemplo, reduz em 70% as emissões de carbono, por isso ela deve ser valorizada aqui no Brasil, para que a gente possa cada vez mais usar os combustíveis renováveis e diminuir as emissões. O planeta já disse basta há muito tempo", afirmou.