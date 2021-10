Os prejuízos do setor de aviação comercial no período de 2020 a 2022, por consequência da covid-19 serão de US$ 201,1 bilhões (US$ 1,08 trilhão), indicou nesta segunda-feira o diretor-geral da Associação Internacional do Transporte Aéreo (IATA), Willie Walsh.

O dirigente afirmou, no início da 77ª assembleia geral da organização, que acontece hoje e amanhã em Boston, nos Estados Unidos, que as perdas apenas em 2021 chegarão a US$ 51,8 bilhões (R$ 2,79 (R$ 279,2 bilhões). No próximo ano, o valor deverá ser de US$ 11,6 bilhões (R$ 62,5 bilhões).