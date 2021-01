A pandemia do novo coronavírus resultou em prejuízos de cerca de US$ 35 bilhões para as companhias aéreas dos Estados Unidos em 2020, segundo estimativas da multinacional de dados financeiros FactSet.

Com isso, a crise global de saúde pôs fim a uma década de lucros registrados no setor com o constante crescimento do transporte aéreo, e também significa a primeira vez que a Southwest Airlines sofreu perdas anuais em seus mais de 40 anos de história.