O presidente da empresa estatal peruana Perupetro, Daniel Salaverry, renunciou "de forma irrevogável" a seu cargo nesta quarta-feira, apenas 17 dias depois de ter sido nomeado pelo presidente do Peru, Pedro Castillo.

Salaverry enviou uma carta a Castillo para informá-lo que estava renunciando para, segundo disse em sua conta no Twitter, impedir que sua nomeação fosse usada pelos oponentes do governo para continuar "gerando instabilidade política no país devido a seus interesses obscuros".