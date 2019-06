Cidade do México

EFE Cidade do México 21 jun 2019

A investigação por supostos crimes na campanha de 2011-2012 do ex-presidente do MéxicoEnrique Peña Nieto foi arquivada, embora a Procuradoria Especializada em Crimes Eleitorais tenha decidido manter aberta a indagativa sobre possíveis crimes eleitorais cometidos a partir de 2014.

De acordo com uma investigação do jornal "Reforma", a procuradoria "determinou formalmente que não há crime que perseguir pelo suposto financiamento da Odebrecht à campanha presidencial do hoje ex-presidente mexicano (2012-2018), já que os prováveis ilícitos prescreveram.