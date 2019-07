A Comissão Europeia (CE), através do comissário de Agricultura, Phil Hogan, confirmou nesta segunda-feira que "não haverá produtos que chegarão à União Europeia sem cumprir com os padrões europeus", em referência às mercadorias que serão importadas graças ao recente acordo comercial com o Mercosul.

O tratado entre UE e Mercosul e suas consequências para o setor agrário foram tema da reunião de ministros de Agricultura do bloco europeu realizada nesta segunda-feira em Bruxelas, na qual o titular de Agricultura, Pesca e Alimentação interino da Espanha, Luis Planas, explicou que o país pediu que a CE "avalie os impactos sobre o conjunto dos setores" que o pacto terá.