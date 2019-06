O presidente da Rússia, Vladimir Putin, acusou nesta quinta-feira os Estados Unidos de tentarem conter com medidas restritivas o desenvolvimento de Rússia e China, mas ao mesmo tempo abriu a porta para um diálogo com o governo americano visando melhorar as relações bilaterais.

"No que diz respeito às sanções, na minha opinião, trata-se de um grande erro dos EUA. Espero que algum dia (o governo americano) se dê conta disso e o corrija", disse Putin em um programa de televisão anual chamado Linha Direta, no qual responde a perguntas de cidadãos russos.