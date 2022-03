O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse nesta quarta-feira que o país rejeitará o pagamento do gás russo em moedas estrangeiras, incluindo o dólar e o euro, e cobrará os fornecimentos de países "hostis", incluindo os da União Europeia (UE), apenas em rublos .

"Decidi implementar o mais rápido possível uma série de medidas para transferir os pagamentos do nosso gás natural dos chamados países hostis para rublos", disse durante uma reunião com membros do governo russo.