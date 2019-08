Uma saída do Reino Unido da União Europeia (UE) sem acordo poderia provocar uma escassez de alimentos, combustível e remédios, segundo revelam documentos do governo britânico divulgados pelo jornal "The Sunday Times".

O jornal britânico revelou os conteúdos da Operação "Martelo Amarelo", na qual são expostos os cenários mais prováveis caso o Brexit aconteça sem acordo no dia 31 de outubro.