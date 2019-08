O produto interno bruto (PIB) do Reino Unido caiu 0,2% entre abril e junho, após ter crescido 0,5% no primeiro trimestre do ano, informou nesta sexta-feira o Escritório Nacional de Estatísticas (ONS).

Na estimativa preliminar, a ONS constata a primeira contração da economia britânica desde 2012, pouco após o Banco da Inglaterra rebaixar as previsões anuais de crescimento pelo risco de um Brexit" sem acordo.