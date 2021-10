10 out 2021

EFE Santo Domingo 10 out 2021

A República Dominicana divulgou neste domingo que recebeu 365.544 turistas ao longo do mês de setembro, o que representa um recorde absoluto para o país e indica o retorno da atividade no principal setor da economia do país.

O dado anunciado hoje supera em 14% a marca alcançada em setembro de 2019, antes que a pandemia da covid-19 assolasse o planeta.