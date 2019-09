As reservas cambiais da Argentina caíram nesta segunda-feira abaixo do patamar dos US$ 50 bilhões, menor nível registrado desde dezembro do ano passado.

Segundo o Banco Central da Argentina, o país fechou o dia hoje com US$ 49,9 bilhões em reservas internacionais, uma queda de US$ 117 milhões em relação à última sexta-feira.