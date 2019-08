As reservas de divisas da China caíram 0,5% em julho e ficaram em US$ 3,104 trilhões, conforme dados oficiais divulgados nesta quarta-feira pela Administração Estatal de Divisas (Safe).

A redução de US$ 15,53 bilhões com relação às reservas de junho tem origem no fato de que as principais moedas caíram frente ao dólar por causa das incertezas nos mercados financeiros internacionais, de acordo com a porta-voz e economista-chefe da Safe, Wang Chunying.