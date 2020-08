A PepsiCo anunciou nesta quarta-feira a nomeação de Roberto Azevedo como diretor de assuntos corporativos a partir de setembro, após o brasileiro deixar o cargo de diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMS) no dia 31 de agosto, um ano antes do fim do mandato.

Azevedo assumirá no dia 1º de setembro um papel de supervisor de políticas públicas, assuntos governamentais e comunicações, com o objetivo de impulsionar os esforços de colaboração com os governos, órgãos reguladores, organizações internacionais e ONGs.