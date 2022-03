O vice-primeiro-ministro da Rússia, Alexandr Novak, alertou nesta segunda-feira que a renúncia ao petróleo do país, que é debatida pela União Europeia, elevaria os preços do barril para cerca de US$ 300 (US$ 1,51 mil), com possibilidade de altas ainda maiores.

A possível represália ocidental contra a invasão da Rússia à Ucrânia, segundo o representante do Kremlin, poderia fazer o barril saltar de valor para até US$ 500 (R$ 2,52 mil).