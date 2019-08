A Standard & Poor's (S&P) decidiu nesta quinta-feira rebaixar a nota da Argentina de B- para SD-, que, pelos critérios adotados pela agência de classificação de risco, significa que o país entrou em "calote seletivo".

O rebaixamento da nota de classificação de risco da dívida da Argentina foi tomada depois de o governo do país informar ontem que pediu ao Fundo Monetário Internacional (FMI) uma mudança dos vencimentos do empréstimo de US$ 57 bilhões concedido no ano passado e que atrasará o pagamento da dívida de curto prazo com investidores institucionais.