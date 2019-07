A iminente saída de Christine Lagarde do Fundo Monetário Internacional (FMI) abre uma complexa batalha para escolher o novo diretor-gerente de uma das principais organizações do sistema financeiro internacional, comandada por ela desde 2011.

Lagarde foi indicada hoje como nova presidente do Banco Central Europeu (BCE), nomeação que ainda precisa ser confirmada por outras instâncias da União Europeia (UE), como a Eurocâmara. No entanto, após consultar o comitê de ética do FMI, a ex-ministra francesa anunciou que decidiu se afastar temporariamente do cargo.