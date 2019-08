A Samsung apresentou nesta quarta-feira, em Nova York, os dois novos modelos da família Galaxy: o Note 10 e o Note 10+.

Pela primeira vez, o Note terá dois tamanhos, um de 6,3 polegadas e outro de 6,8 polegadas, o maior já apresentado pela Samsung, ambos com tela infinita. Além disso, eles já serão compatíveis com 5G, mas os modelos com essa conectividade só serão vendidos inicialmente em países que já possuem a tecnologia de internet móvel mais rápida.