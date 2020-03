A companhia Samsung anunciou nesta sexta-feira que transferirá de maneira temporária parte da produção de telefones celulares da Coreia do Sul para o Vietnã, depois do fechamento de uma unidade onde foram detectados casos de contágio do coronavírus.

A fábrica da empresa que paralisou as atividades está localizada em Gumi, a 50 quilômetros de Daegu, epicentro da epidemia no país.

A unidade era responsável pela produção dos aparelhos Galaxy S20 e Galaxy Note 10. No Vietnã, a capacidade produtiva é de 200 mil smartphones, que serão enviados no fim de março para a Coreia do Sul, segundo a agência de notícias "Yonhap".

As fábricas da Samsung no território vietnamita estão localizadas nas províncias de Bac Ninh e Thai Nguyen.

Até o momento, a Samsung já registrou nos centros de produção de Gumi, seis casos de coronavírus.

Maior fabricante de celulares do mundo, o conglomerado tecnológico da companhia sul-coreana também teve caso em uma fábrica de chips de memória de Yongin, a 50 quilômetros de Seul, mas as atividades no local não foram afetadas.

A Coreia do Sul, até último boletim, registrou 6,6 mil infectados pelo coronavírus, sendo o segundo país com mais casos, depois da China, onde surgiu a epidemia.