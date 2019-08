Um programa de microcrédito que visa apoiar o crescimento de pequenos empreendedores e suas comunidades levou o Santander Brasil a entrar no ranking Change the World 2019, elaborado pela revista americana "Fortune" e que aponta as empresas que colaboram para tornar o mundo um lugar melhor por meio de seus próprios negócios.

O Prospera Santander Microfinanças proporcionou cerca de US$ 2 bilhões em pequenos empréstimos a mais de 700 mil microempreendedores. Segundo a "Fortune", que citou um estudo da consultoria Rever, cada R$ 1 em crédito concedido pelo programa gera R$ 4,50 em negócios na comunidade.