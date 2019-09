O Banco Santander entrou nesta semana no concorrido setor de pagamentos virtuais pelo celular e passará a oferecer novas funcionalidades, como transferências instantâneas, divisão de contas e pagamento por aproximação, em seu aplicativo móvel, o Way.

As transações, que incluem utilizar o celular no lugar da maquininha para pagamentos ou a possibilidade de dividir uma conta paga com cartão de crédito com até dez contatos diferentes, estarão disponíveis a partir desta semana para clientes do banco que já possuem ou que baixarem o aplicativo.