O Banco Santander obteve na América do Sul (Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Peru e Colômbia) um lucro atribuído de US$ 2,19 bilhões (aproximadamente R$ 8,2 bilhões) no primeiro semestre de 2019, 15% a mais que no ano anterior, segundo os dados divulgados nesta terça-feira pela entidade.

Desse número, US$ 1,65 bilhão (R$ 6,17 bilhões) procedem do Brasil, onde o lucro aumentou 18% graças, entre outros fatores, ao aumento da taxa de juros em 7% e ao aumento das comissões em 9%.