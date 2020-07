No conjunto da América do Sul, que para a instituição bancária, engloba Brasil, Argentina, Chile, Uruguai, Peru e Colômbia, o lucro ordinário do primeiro semestre foi de R$ 8,4 bilhões, o que representa 29,5% a menos do que no mesmo período de 2019. EFE/Arquivo

O Banco Santander obteve um lucro líquido no Brasil, entre janeiro e junho de 2020, de R$ 6 bilhões, 33% a menos do que o registrado no mesmo período do ano passado, devido ao impacto da pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus e a contratação da economia do país.

Segundo informe da instituição bancária à Comissão Nacional do Mercado de Valores da Espanha (CNMV), as receitas do Santander no Brasil tiveram alta de 4%, graças à margem de juros. Por outro lado, as comissões caíram 2%, por causa da conjuntura global.