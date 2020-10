O Banco Santander obteve um lucro ordinário de R$ 10,2 bilhões entre janeiro e dezembro deste ano, o que representa 31,3% de queda na comparação com o mesmo período de 2019, devido ao aumento em 44% das provisões realizadas por impacto da pandemia da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus.

A informação consta na nota enviada pela instituição financeira para a Comissão Nacional do Mercado de Valores da Espanha, órgão regulador do país de origem do banco. Ainda de acordo com o texto, os resultados do terceiro trimestre cresceram 21% na comparação com o segundo, como em quase todas as áreas de negócios, devido ao aumento da receita.