São Paulo, 26 de junho (EFE) - O Santander Brasil anunciou nesta sexta-feira que irá reduzir a taxa de juros do crédito imobiliário para 6,99% ao ano somado a taxa referencial, segundo nota de imprensa.

A redução valerá para os novos contratos com parcelas atualizáveis a partir desta sexta nas operações dentro e fora do âmbito do Sistema Financeiro de Habitação (SFH).

De acordo com o diretor de Negócios Imobiliários do Santander Brasil, Sandro Gamba, o banco tem sido protagonista dos reposicionamentos de taxas do financiamento no mercado desde 2017.

"Ao impulsionar a demanda do setor imobiliário, apoiamos também toda uma cadeia de atividades fundamentais para a retomada da economia brasileira", destacou o executivo.

Na noite desta sexta-feira, o banco inicia uma campanha publicitária informando a decisão com o mote "A gente vai errar, vai acertar, mas de braços cruzados não vai ficar", com o tom de apoio ao cliente e ao país diante do cenário da pandemia do novo coronavírus.

Para contratar o crédito imobiliário com a nova taxa é necessário ser cliente pessoa física Santander e optar pelo pagamento do financiamento em parcelas atualizáveis (SAC).

Nestas condições, a organização se compromete a financiar até 80% da aquisição de imóveis novos e usados com valores a partir de R$ 90 mil, em até 35 anos ou 420 meses.

O comprometimento com o financiamento deverá ficar em até 35% da renda (de acordo com a análise de crédito), que pode ser composta com mais de uma pessoa, mesmo sem ter parentesco.