A estratégia da Apple de apostar na oferta de serviços aos usuários de seus dispositivos começou a surtir efeito, compensando uma tendência de queda na venda de iPhones que se manteve nos resultados trimestrais divulgados pela empresa nesta terça-feira.

A Apple faturou no terceiro trimestre do ano fiscal de 2019, que vai de abril a junho, US$ 53,8 bilhões, uma leve alta na comparação com os US$ 53,2 bilhões do mesmo período anterior. Já o lucro líquido foi de US$ 10 bilhões, queda ante aos US$ 11,5 bilhões obtidos pela empresa no penúltimo trimestre fiscal de 2018.