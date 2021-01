A indústria do turismo enfrenta sua maior crise com medidas excepcionais e também com projetos de expansão para se adaptar à nova realidade do setor, que não deve se recuperar até 2023, afirmou à Agência Efe o presidente de Desenvolvimento Global da rede internacional de hotéis de luxo AMResorts, Javier Coll.

"Esta é a crise mais grave pela qual já passamos, não se compara à de 2008 ou qualquer outra, mas estamos otimistas e acreditamos que até 2023 recuperaremos os níveis e taxas de ocupação de 2019", disse Coll sobre os efeitos da pandemia de covid-19.