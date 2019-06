Coreia do Sul e Reino Unido finalizam nesta segunda-feira um tratado de livre-comércio (TLC) para blindar suas relações comerciais inclusive no caso de que Londres abandone finalmente sem acordo a União Europeia (UE), informou o Governo sul-coreano.

A ministra de Comércio sul-coreana, Yoo Myung-hee, e seu homólogo britânico, Liam Fox, deram hoje seu sinal verde em Seul às condições do chamado "acordo ponte de emergência", que manterá praticamente o mesmo regime tarifário que existe entre ambos os países em função do TLC entre Coreia do Sul e UE.