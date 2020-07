O presidente do Paraguai, Mario Abdo Benitez, durante o segundo discurso anual ao Congresso, nesta quarta-feira. EFE/Presidencia de Paraguai

O Paraguai está na melhor posição possível para superar o impacto econômico da pandemia de Covid-19 devido à solidez macroeconômica, afirmou nesta quarta-feira o presidente do país, Mario Abdo Benitez, no segundo discurso anual ao Congresso.

Durante o pronunciamento virtual, feito da sede do Banco Central, o mandatário destacou que o país estava saindo de uma crise no segundo semestre de 2019 com ótimas perspectivas até o começo de março, quando a pandemia foi declarada.