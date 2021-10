A taxa de desemprego no Chile ficou em 8,4% em setembro, 3,9 pontos percentuais a menos do que no mesmo mês do ano passado, alcançando ainda a menor marca desde março de 2020, de acordo com informações divulgadas nesta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatísticas do país.

Esta foi a quinta queda consecutiva registrada no indicador, que chegou a estar na casa de 10% em maio deste ano.