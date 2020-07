A Telefônica Brasil informou ainda que, durante abril e junho fez investimentos na ordem de R$ 1,90 bilhão, o que representa valor 19,1% menor do que no mesmo período de 2020. EFE/Arquivo

A Telefônica Brasil anunciou nesta quarta-feira que alcançou lucro líquido de R$ 1,11 bilhão no segundo trimestre de 2020, o que representa redução de 21,6% na comparação com o mesmo período do ano passado.

A queda, segundo comunicado emitido pela companhia, que opera a Vivo no país se deve a redução do EBITDA (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) no período, que ficou em R$ 4,1 bilhões, 3,8% a menos do que no segundo trimestre de 2019.