As tensões comerciais entre os Estados Unidos e a China e os conflitos no Mar do Sul da China marcam a agenda da reunião de ministros da Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN) com seus principais membros, que começa em Bangcoc na quarta-feira.

O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, e o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Li, entre outros chefes diplomáticos, participam da cúpula na capital tailandesa, que acontece de quarta-feira até sábado e cujo principal ausente é o chanceler norte-coreano, Ri Yong-ho.