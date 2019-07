A rede de lojas de brinquedos Toys "R" Us, que no ano passado quebrou e fechou mais de 700 locais nos Estados Unidos, abrirá duas pequenas lojas interativas no país no fim deste ano, próximo ao Natal.

A Tru Kids Brands, dona das marcas Toys "R" Us e Babies "R" Us e cujo CEO, Richard Barry, foi chefe comercial da rede, revelou hoje que fez uma joint venture com a varejista b8ta para "lançar uma nova experiência de varejo" que levará os brinquedos e marcas mais populares a "espaços de pequeno formato e altamente interativos".