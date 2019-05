O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aprovou nesta quinta-feira um segundo pacote de ajuda aos fazendeiros e agricultores do país, desta vez de US$ 16 bilhões, a fim de atenuar os efeitos da guerra comercial com a China.

"Vamos nos assegurar que nossos fazendeiros conseguem o alívio que precisam, e muito rápido", disse Trump em um ato na Casa Branca com agricultores de diferentes tipos de colheitas.